Próximos quatro adversários do Vasco surgem no “G-5”; veja

O tropeço do Vasco contra o Ceará , no último domingo (14/9), em São Januário, pode custar caro ao Gigante da Colina. Afinal, apesar de ter mais três jogos no Rio de Janeiro pela frente, os próximos quatro compromissos serão contra times que aparecem atualmente entre as cinco primeiras posições do Brasileirão.

E o primeiro já é parada dura: encara o arquirrival Flamengo, no Maracanã, no domingo (21/9). A partida, é verdade, ocorre entre os duelos de quartas de final do Rubro-Negro contra o Estudiantes (ARG). No entanto, a equipe, treinada por Filipe Luís, chega como líder do Brasileirão, com 50 pontos. Além disso, o Vasco não sabe o que é ganhar do Fla em jogos do certame nacional desde 2015. De lá para cá, são 13 partidas (sete derrotas e seis empates) sem o sabor da vitória.

Posteriormente, a equipe faz o jogo atrasado contra o Bahia, válido pela 16ª rodada. O duelo, marcado para quarta-feira (24/9), será em São Januário, onde o time de Fernando Diniz não vence desde maio. Com excelente campanha, a equipe baiana surge na quinta colocação, com 36 pontos.

Sequência do Vasco é complicada

Três dias depois, no sábado (27/9), o adversário é o Cruzeiro, uma das sensações da temporada no futebol brasileiro. Atualmente, o escrete comandado pelo português Leonardo Jardim surge na terceira colocação, sendo um dos postulantes ao título brasileiro. Tal jogo ocorre novamente em São Januário.