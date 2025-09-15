Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras confirma as três alterações na lista de inscritos da Libertadores

Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira são as novidades na lista alviverde para o duelo contra o River Plate
O Palmeiras utilizou as três alterações permitidas pelo regulamento da Copa Libertadores e incluiu três reforços na lista de inscritos para as quartas de final. O goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira.

Aliás, os novos atletas substituem na competição o goleiro Mateus (Alverca), o lateral esquerdo Vanderlan (RB Bragantino) e o meio-campista Richard Ríos (Benfica), completando as três trocas permitidas nesta fase. Contudo, todos manterão os mesmos números do Brasileirão: 1, 6 e 8, respectivamente.

Assim, a lista alviverde para a Libertadores conta com 50 atletas, incluindo jogadores das categorias de base, além do elenco profissional. Aliás, a relação completa reúne goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes, garantindo profundidade e opções para o técnico Abel Ferreira enfrentar o River Plate.

O Palmeiras encara o River no jogo de ida nesta quarta-feira (17/9), em Buenos Aires, e recebe a equipe argentina no Allianz Parque, na volta, dia 24 de setembro.

Elenco inscrito do Palmeiras na Libertadores:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Aranha, Luiz Sá.

Laterais: Khellven, Giay, Piquerez, Jefté, Gilberto, Arthur.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson.

Volantes: Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo.

Meias: Raphael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramon, Larson, Luis Pacheco, Agner.

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa, Paulinho, Flaco López, Luighi, Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Sorriso, Marcio Vitor, Wesley Lima, Kauã Lira.

