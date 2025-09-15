Palmeiras confirma as três alterações na lista de inscritos da Libertadores

Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira são as novidades na lista alviverde para o duelo contra o River Plate

O Palmeiras utilizou as três alterações permitidas pelo regulamento da Copa Libertadores e incluiu três reforços na lista de inscritos para as quartas de final. O goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira.

Aliás, os novos atletas substituem na competição o goleiro Mateus (Alverca), o lateral esquerdo Vanderlan (RB Bragantino) e o meio-campista Richard Ríos (Benfica), completando as três trocas permitidas nesta fase. Contudo, todos manterão os mesmos números do Brasileirão: 1, 6 e 8, respectivamente.