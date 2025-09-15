Palmeiras abraça Bruno Rodrigues após 598 dias fora dos gramados

Atacante volta a jogar depois de duas cirurgias nos joelhos e recebe homenagem emocionante de companheiros e do Verdão no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

A goleada do Palmeiras sobre o Internacional, no último sábado (13/9), pelo Brasileirão, ficou marcada por um momento especial que extrapolou o placar elástico ou o hat-trick de Vitor Roque. A cena mais simbólica aconteceu ao apito final, quando os jogadores alviverdes cercaram Bruno Rodrigues, o levantaram no ar e comemoraram como se fosse um título: o retorno do atacante após quase dois anos afastado. Foram 598 dias longe dos gramados, período em que precisou passar por duas cirurgias nos joelhos. A reestreia veio aos 34 minutos do segundo tempo, em meio a aplausos de todos os companheiros do banco de reservas e sob aplausos calorosos da torcida no Allianz Parque.

Quatro minutos depois, Bruno quase coroou o retorno com um gol, ao receber passe de Raphael Veiga e finalizar por cobertura. Rochet, no entanto, conseguiu evitar. “Como eu falei para os meus companheiros no vestiário, para mim foi como se fosse meu primeiro jogo como profissional. Por tudo que eu passei, foi um momento muito especial da minha carreira. Muito feliz de verdade, quase fiz um gol, mas é tudo no momento certo, o importante foi reestrear com essa camisa. Só tenho de agradecer a todo mundo no clube”, disse o atacante. “Sou tranquilo, respeito todo mundo. Sei a hora certa de brincar, de cobrar. Esse carinho que eles demonstraram por mim é muito fruto do meu trabalho também, a recuperação, por tudo que eu passei aqui no clube. Foi um momento difícil para mim, eles estavam comigo, viram minha evolução no dia a dia. Só tenho que agradecer o carinho dos meus companheiros e o mais importante foi estar em campo, me sentir bem, confiante. Agora é só esperar outras oportunidades com o professor Abel”, completou. Bruno Rodrigues agora vira opção no Palmeiras O técnico Abel Ferreira ganha mais uma alternativa ofensiva, já que o elenco conta hoje com Flaco López e Vitor Roque como titulares, além de Facundo Torres, Sosa e Luighi. Paulinho segue como única baixa, em recuperação de cirurgia na canela.