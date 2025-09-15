Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neto deve desfalcar o Botafogo contra o Mirassol

Neto deve desfalcar o Botafogo contra o Mirassol

Goleiro saiu com dores na coxa direita em derrota para o São Paulo e ainda vai passar por exames para avaliar suas condições
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Neto deve ser desfalque no Botafogo. O time enfrenta o Mirassol, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro. O jogador segue com dores na coxa direita e com dificuldade de mobilidade. Ele ainda realizará exames. A informação é do “ge”.

Contratado para substituir John, que rumou para Nottingham Forest, Neto deixou o campo nos acréscimos do primeiro tempo do jogo contra o São Paulo devido ao problema. Após chutar a bola, caiu com dores, recebeu atendimento e precisou sair.

O jogador, afinal, passará por exames na manhã desta terça-feira (16), quando saberá se há lesão e qual a gravidade do possível problema. No entanto, o arqueiro deve ficar fora do próximo jogo. Com isso, Léo Linck deve receber nova oportunidade.

O Botafogo, assim, enfrenta o Mirassol nesta quarta, às 19h30, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o sexto colocado, com 35 pontos – o adversário está quarto, com 38.

Neto já sofre críticas no Botafogo

Ainda em processo de adaptação ao futebol brasileiro, Neto não teve bom desempenho na eliminação das quartas de final da Copa do Brasil. Além de não defender nenhum dos pênaltis dos vascaínos, muitos consideram que ele falhou na falta de Philippe Coutinho, deixando o rebote para Nuno Moreira abrir o placar na sequência. Por fim, o goleiro também falhou no gol da vitória do São Paulo, no último domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar