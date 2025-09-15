Lucas inicia fase de corrida após cirurgia e avança em recuperação no São Paulo

Atacante começou recuperação no CT da Barra Funda, retirou os pontos do joelho, mas ainda não tem data exata para retorno aos jogos

Segundo o clube, ainda nesta semana, Lucas deve começar a correr no campo, supervisionado pela fisioterapia, avançando em seu processo de recuperação física. O São Paulo, no entanto, mantém cautela e não pretende acelerar o retorno do atleta.

O atacante Lucas Moura deu um importante passo em sua recuperação no São Paulo ao realizar a primeira corrida na esteira nesta segunda-feira (15/9), no CT da Barra Funda, após retirar os pontos da artroscopia no joelho direito, realizada em 30 de agosto. O procedimento identificou e removeu uma fibrose, provável causa das dores que vinham incomodando o camisa 7.

O jogador não estará disponível para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, às 19h30. Existe, porém, expectativa de que possa reforçar o time na partida de volta, no Morumbis, na quinta-feira seguinte, dia 25, no mesmo horário.

A cirurgia trouxe a tranquilidade que os exames não davam. Antes do procedimento, mesmo após realizar 15 ressonâncias magnéticas sem apontar lesão, Lucas seguia convivendo com dores e insegurança sobre a real condição do joelho.

Agora, a percepção é diferente. O jogador se sente livre dos incômodos, e o clube vê a possibilidade de uma volta definitiva, sem os retrocessos que marcaram os últimos meses. Sempre que a carga de treinos aumentava, as dores reapareciam.

Lucas Moura segue realizando exercícios de fortalecimento muscular, mas ainda não há previsão concreta para sua volta aos gramados. Enquanto isso, o São Paulo se prepara para a viagem a Quito nesta quarta-feira, véspera do confronto de ida contra os equatorianos.