Lucas Evangelista valoriza potencial do Palmeiras na Libertadores

Estreante no torneio com a camisa alviverde, o meia Lucas Evangelista compartilhou a visão que tinha do clube de fora. Para o jogador, o Palmeiras sempre conseguiu crescer na Libertadores, mostrando a importância que a competição tem para o Verdão.

O Palmeiras vive uma das semanas mais decisivas da temporada. Na próxima quarta-feira (17), o Verdão encara o River Plate , na casa do adversário, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

“De fora, eu sempre tive a imagem do Palmeiras de uma equipe que se transforma na Libertadores. Claro, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando. Mas, no pouco tempo em que estou aqui, vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, tem um gostinho especial, um algo a mais”, destacou.

Evangelista também relatou uma conversa do goleiro Weverton com os jogadores alviverdes. Para o jogador, a briga por mais um título passa pela entrega de todo o time. Além da compreensão de que a equipe tem cinco finais daqui pra frente no torneio.

“Até conversamos depois do jogo contra o Inter. O Weverton comentou com a gente para focar, para pagar o preço, que é momento de renúncia, de sacrifício, porque na Libertadores faltam agora cinco jogos, são cinco finais que colocamos na nossa cabeça. O próximo jogo já vai ser uma final e, se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e depois concretizar com mais uma vitória dentro da nossa casa”, pontuou.