Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas Evangelista valoriza potencial do Palmeiras na Libertadores

Lucas Evangelista valoriza potencial do Palmeiras na Libertadores

Pela primeira vez disputando a competição pelo clube, meia destacou que Verdão se transforma dentro do torneio continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras vive uma das semanas mais decisivas da temporada. Na próxima quarta-feira (17), o Verdão encara o River Plate, na casa do adversário, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Estreante no torneio com a camisa alviverde, o meia Lucas Evangelista compartilhou a visão que tinha do clube de fora. Para o jogador, o Palmeiras sempre conseguiu crescer na Libertadores, mostrando a importância que a competição tem para o Verdão.

“De fora, eu sempre tive a imagem do Palmeiras de uma equipe que se transforma na Libertadores. Claro, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando. Mas, no pouco tempo em que estou aqui, vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, tem um gostinho especial, um algo a mais”, destacou.

Evangelista também relatou uma conversa do goleiro Weverton com os jogadores alviverdes. Para o jogador, a briga por mais um título passa pela entrega de todo o time. Além da compreensão de que a equipe tem cinco finais daqui pra frente no torneio.

“Até conversamos depois do jogo contra o Inter. O Weverton comentou com a gente para focar, para pagar o preço, que é momento de renúncia, de sacrifício, porque na Libertadores faltam agora cinco jogos, são cinco finais que colocamos na nossa cabeça. O próximo jogo já vai ser uma final e, se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e depois concretizar com mais uma vitória dentro da nossa casa”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar