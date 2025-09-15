Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lista de lesionados do PSG aumenta antes da estreia na Champions League

Lista de lesionados do PSG aumenta antes da estreia na Champions League

Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo e Lee Kang-in são os novos problemas, apesar do triunfo da equipe por 2 a 0 sobre o Lens pela Ligue 1
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Lens, o PSG segue com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas iniciais do Campeonato Francês. No entanto, a equipe parisiense terá dor de cabeça pela frente, visto que mais três jogadores se lesionaram na temporada. Tratam-se do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo e do meia sul-coreano Lee Kang-in.

Isso tudo às vésperas da estreia do Paris Saint-Germain pela Champions League 2025-26, diante da Atalanta. O confronto ocorre na quarta-feira (17), no Parque dos Príncipes.

Vale lembrar que o técnico Luís Enrique já não poderia contar com dois nomes importantes da última temporada: os atacantes franceses Ousmane Dembélé e Désire Doué. Agora, existe o risco de não ter pelo menos cinco atletas de sua espinha dorsal.

“A competição que todos amam no mundo do futebol está chegando, e é um momento difícil para nós porque temos jogadores lesionados. Temos que esperar os resultados dos exames dos três jogadores que se machucaram hoje. Temos que ter capacidade de adaptação e responder como um time. Agora, é o momento de ter calma, e espero que a gente consiga superar isso”, afirmou o treinador espanhol em entrevista coletiva após o jogo deste domingo.

Dor de cabeça

O brasileiro se contundiu aos 21′, logo após uma disputa pelo alto. Ele sentiu um problema no tornozelo esquerdo e precisou sair de maca, com as mãos no rosto. Além disso, o compatriota e capitão Marquinhos acompanhou o companheiro de equipe até a saída de campo.

Por fim, Kvaratskhelia já havia deixado o gramado com um problema na panturrilha. Na segunda etapa, Lee Kang-in saiu com suspeita de distensão no tendão de Aquiles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar