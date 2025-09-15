Lanús x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor segue vivo na busca pelo título inédito da Sul-Americana e terá pela frente dois confrontos importantes contra a equipe granate

Ambos os times foram líderes de seus respectivos grupos na primeira fase. O Tricolor de Laranjeiras confirmou a vaga nas quartas depois de bater o América de Cali por 4 a 1 no placar agregado. No total, registra seis vitórias, um empate e uma derrota no torneio até aqui.

Após o revés dos reservas para o Corinthians, o Fluminense volta suas atenções para o início das quartas de finais da Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças com o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. O jogo de volta está marcado para a outra terça-feira (23), no mesmo horário, porém desta vez no Maracanã.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do SBT (TV aberta) e Paramount (serviço de streaming)

Como chega o Lanús

O técnico Mauricio Pellegrino não poderá contar com uma série de atletas, que estão lesionados no momento. Morales, Romero, Watson, Juan Ramírez, Ramiro Carrera, Felipe Peña e Loaiza estão fora de combate e devem desfalcar a equipe. O time granate terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 12 pontos, enquanto nas oitavas de final deixou para trás o Central Córdoba, também da Argentina, nos pênaltis por 4 a 2.

Como chega o Fluminense

Depois de poupar os titulares, o técnico Renato Gaúcho deve colocar em campo a mesma escalação que eliminou o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, na semana passada. Assim, a única dúvida é se Lucho Acosta ganhará a posição de Nonato para dar mais qualidade na construção das jogadas, como aconteceu no segundo tempo diante do Esquadrão de Aço.

Por outro lado, Samuel Xavier segue entregue ao Departamento Médico e será o principal desfalque. Ele sofreu uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda, após se machucar contra o Bahia na Copa do Brasil (jogo de ida). Por fim, esse será o reencontro de Portaluppi com o adversário da Argentina, que lhe traz boas recordações por causa do título da Libertadores de 2017.