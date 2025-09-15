Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lanús cobra Internacional na Fifa por atraso em pagamento de Aguirre

Clube da Argentina frisa que Colorado atrasou a parcela pela contratação do lateral-direito há mais de um ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional encontra dificuldades para cumprir várias de suas tratativas envolvendo contratações de jogadores. A cobrança mais recente na Fifa que o Colorado é alvo tem o Lanús como autor. Assim, há três meses, o clube argentino denunciou o atraso da quitação de uma das parcelas, de setembro do ano passado, pelo lateral-direito Braian Aguirre.

O Inter confirmou o acerto com o jogador no dia 2 de setembro. Para concluir o negócio, o clube gaúcho prometeu desembolsar 1,4 milhão de dólares (pouco mais de R$ 7,9 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O clube gaúcho propôs também a compra de mais 25% do passe de Braian Aguirre, se ele batesse metas no Beira-Rio.

Há pouco tempo, o jogador argentino passou a reivindicar um aumento salarial e renovação contratual até o final de 2028. Vale relembrar que o seu atual vínculo é vigente até 2027. Contudo, esta tratativa ainda não teve um desfecho.

Aguirre ganhou mais espaço no Internacional nesta temporada depois de Bruno Gomes sofrer grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de combate de toda a temporada. Assim, até o momento, o argentino é o jogador que mais jogos disputou pelo Colorado no ano. Ao todo, ele esteve em 45 partidas das 47 possíveis, sendo 44 delas como titular. Além disso, ajudou com dois gols e quatro assistências.

Outras dívidas do Internacional

Além do acordo com o Lanús pelo lateral argentino, o Inter também se esforça para alcançar um novo acordo com o Flamengo pela tratativa por Thiago Maia. O Rubro-Negro já acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CRND) e exige o pagãmente de pouco mais de 1,47 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,3 milhões) pelo descumprimento do acordo. Há também a adição de R$ 500 mil por honorários advocatícios e custas do processo.

O Colorado também buscou entrar com uma ação na CNRD, pois há uma dívida do Atlético pela compra do meio-campista Patrick. Há também um débito com o Vasco pela venda do atacante David. O clube gaúcho alega que o Cruz-Maltino ainda deve dois milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões na cotação atual)

Internacional

