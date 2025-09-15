Juventus x Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais, que já fizeram final de Liga dos Campeões, estreiam na competição mais importante da Europa; saiba informações do duelo / Crédito: Jogada 10

Após meses de espera, está, enfim, na hora da volta da Liga dos Campeões! Nesta terça-feira (16/9), seis jogos marcam a abertura da Fase de Liga da edição 2025/26, sendo um deles um espetacular Juventus (ITA) x Borussia Dortmund (ALE), no Allianz Stadium, em Turim. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio bianconeri para a reedição da final de 1996/97. LEIA MAIS: Ancelotti tira peso da pressão sobre a Seleção: “Ninguém tem obrigação de ganhar”

Como chega a Juventus Vindo de um excelente início de temporada, com três vitórias em três partidas, a Juventus chega com moral elevadíssima para mais um jogo em Turim. Afinal, o time do técnico Igor Tudor vem de vitória categórica em clássico contra a Inter, por 4 a 3, no último sábado (13/9), também no Allianz. Tudor, então, rasgou elogios ao Dortmund, adversário desta terça, relembrando do amistoso entre as equipes na pré-temporada. Na ocasião, vitória da Juve por 2 a 1. Para este jogo, segue sem contar com Zhegrova e Milik. Já Chico Conceição e Miretti seguem como dúvida. “(Eles são) um time muito forte, não só na Alemanha, mas também a nível europeu. Jogamos contra eles em um amistoso, agora é um jogo totalmente diferente. É legal, o primeiro jogo (da Liga dos Campeões) em casa e é um jogo de altíssimo nível e mal podemos esperar para começar”, afirmou em coletiva prévia ao duelo.

Como chega o Dortmund Os visitantes também chegam a partir de um bom início de temporada, ainda que sem ser com 100% de aproveitamento. O time aurinegro tem sete pontos em nove possíveis na Bundesliga, vindo de duas vitórias sem sofrer gols. A equipe, treinada por Niko Kovac, também venceu seu compromisso pela Copa da Alemanha, chegando invicto para a estreia na fase de Liga da Champions. A lista de desfalques, porém, é extensa. Afinal, o croata não poderá contar com sete jogadores lesionados. São eles: Süle, Silva, Schlotterbeck, Gross, Duranville, Enre Cam e Anselmino.