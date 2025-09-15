Jornalista se rende e diz que Arrascaeta faz jus à camisa 10 do Flamengo: “É brincadeira”

Meia marcou o primeiro gol da vitória que quebrou um tabu de quase 30 anos no Alfredo Jaconi, por 2 a 0 sobre o Juventude, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, não só quebrou dois tabus perduráveis na história do clube, como enobreceu ainda mais a temporada de Giorgian De Arrascaeta. Há até quem diga que seu desempenho no Alfredo Jaconi, que lhe concedeu o prêmio de craque da partida, fez jus ao uso da emblemática camisa 10 da Gávea. “A partida que fez o Arrascaeta é brincadeira. O Saúl jogou muita bola também, muito. Mas o Arrascaeta, hoje, ele comeu a bola. Dono do jogo. Fez jus a camisa 10 do Flamengo. Jogou demais o Arrascaeta. Não é à toa que foi eleito o craque Betano do jogo”, disse Ricardinho Martins, da TNT Sports, pouco depois do confronto.

Autor do primeiro gol da vitória, Giorgian ainda mira a artilharia do Brasileirão 2025 e o topo do ranking entre os estrangeiros mais goleadores da história do clube. Doval lidera com 95 tentos, enquanto o uruguaio soma 91 e 106 assistências. Fim da escrita de quase três décadas O Flamengo controlou as ações no Alfredo Jaconi até quebrar o tabu que perdurava desde 1997. Sem aquele brilho intenso de outrora, mas com domínio amplo, o Rubro-Negro construiu o resultado com um gol de Arrascaeta, de cabeça, após linda assistência de Saúl — outro destaque do jogo —, aos 31 minutos. Emerson Royal também contou com uma belíssima assistência de Carrascal para, novamente de cabeça, fechar a conta em Caxias do Sul. O gol do lateral, seu primeiro pelo clube, saiu já aos 86′ de jogo. Pode-se dizer que a equipe de Filipe Luís venceu pela eficiência: controlou a posse, cedeu poucas chances e portou-se de forma letal nas poucas finalizações corretas. O gol do uruguaio, por exemplo, foi a única no alvo em todo primeiro tempo.

Com o triunfo, o Rubro-Negro encerrou uma sequência de 13 confrontos sem vitória no estádio e se manteve a quatro pontos do vice-líder Palmeiras, com 50 pontos contra 46 dos paulistas. O que disse Arrascaeta? Além do gol que abriu o caminho do resultado, o camisa 10 organizou o setor criativo, cobrou falta no travessão e destacou-se como principal escape ofensivo até ser substituído no fim. Um trabalho que, de acordo com o meia, passa muito por Filipe Luís. “Acredito que o principal é, depois de tanto tempo, a gente estar com um treinador há quase um ano. Cada um de nós sabe como o Filipe trabalha. Temos que dar o máximo em benefício do clube. Estamos felizes com ele, com os companheiros e conquistando coisas importantes”, e completou: