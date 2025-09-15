Jogo beneficente em Portugal contará com brasileiros campeões mundiais

O estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Portugal, será palco, nesta segunda-feira (15), de um jogo beneficente entre lendas do país e de outras partes do mundo, como alguns brasileiros. Assim, o Legends Charity Games contará com a participação de campeões mundiais como Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Puyol, além de Luís Figo. O principal objetivo da partida é arrecadar 1 milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões na cotação atual) e doar a quantia para instituições de caridade. A expectativa é por um público de aproximadamente 50 mil pessoas.

Na equipe das lendas de Portugal, além de Figo, outros ilustres integrantes da equipe devem ser Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Pepe. Inclusive, o evento contará com a parceria do aplicativo “Flashscore”, que exibe resultados esportivos em tempo real e já soma mais de 175 milhões de downloads. Deste modo, com a colaboração estratégica, o aplicativo vai disponibilizar estatísticas e informações de cada jogador durante a realização da partida beneficente.