Gabigol enaltece trabalho de Jardim e brinca com golaço: ‘Tenho confiança até demais’

Jogador foi decisivo e marcou o gol da vitória sobre o Bahia por 2 a 1, nesta segunda-feira (15), em Salvador / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro conquistou uma importante vitória e segue na caça ao líder do Brasileirão. Em uma noite de golaços, a Raposa venceu o Bahia por 2 a 1, nesta segunda-feira (15), em Salvador, pela 23ª rodada. Contudo, não foi fácil. Afinal, o time celeste perdia por 1 a 0, até o técnico Leonardo Jardim mudar o time e também o rumo do jogo. Decisivo, Gabigol celebrou a pintura que garantiu mais três pontos. “É vitória de um time que trabalha bastante e confia muito nos jogadores. Estamos numa sequência muito boa de vitórias, trabalhamos muito para isso, fizemos as coisas bem e merecemos ganhar. Nós treinamos bastante durante a semana. Eu brinco com meus companheiros que tenho confiança até demais, mas acho que é uma mistura de trabalho e confiança”, disse.

Após um primeiro tempo truncado, o Cruzeiro voltou mais ofensivo para a etapa final. Contudo, deu espaços e permitiu o Bahia abrir o placar com belo gol de Jean Lucas. Assim, o técnico Leonardo Jardim apostou alto e botou três atacantes. Sinisterra empatou após linda jogada de Matheus Pereira, enquanto Gabigol virou, aos 40 minutos, com uma pintura de fora da área. “Nós temos se reforçado bastante. Chegaram jogadores com outras características. No primeiro tempo fomos mais reativos, mas no segundo tempo fomos um time que joga mais com a bola e com aproximação. Temos trabalhado bastante e buscando minutos. Todo mundo quer jogar, é difícil, mas temos que seguir trabalhando para ajudar o time”, completou. Futuro no Cruzeiro Contratado como reforço de luxo, Gabigol teve o seu primeiro ano no Cruzeiro ofuscado pelo “rival” de posição e também Menino da Vila, Kaio Jorge. Apesar de reserva, o atacante mantém os pés no chão. Assim, busca aproveitar as oportunidades quando ela aparecem, como contra o Bahia. Com contrato até 2028, o jogador busca mais minutos e o futuro na Raposa é incerto. “Temos uma relação incrível e conversamos sobre tudo. Tiro muitas dúvidas com ele (Leonardo Jardim). Nós conversamos bastante e ele sabe que eu busco ter mais minutos. O Cruzeiro está vivendo um ano maravilhoso e em dezembro nós vamos voltar a conversar”, finalizou.