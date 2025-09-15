Fluminense planeja usar rendas extras da temporada para reduzir a dívida antes da SAF

Tricolor quer utilizar dinheiro arrecadado em 2025 para a redução na dívida acumulada, sobretudo o da campanha no Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Antes de uma eventual venda da SAF para o grupo de investidores, o Fluminense planeja utilizar o dinheiro arrecadado em 2025 para reduzir a dívida do clube ao fim da temporada. Vale lembrar que o Tricolor encerrou 2024 com uma dívida de R$ 871 milhões, e tenta diminuir essa quantia, especialmente em um ano em que a equipe brilhou ao ser semifinalista do Mundial de Clubes. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a LZ Sports prevê a aquisição de 65% das ações da futura empresa com um aporte de R$ 500 milhões e a assunção integral do valor da atual dívida do clube carioca. Diante disso, quanto maior o valor pago, menor será a porcentagem que o associativo terá quando a SAF for negociada.

Além disso, conforme a apresentação do fundo, existe a previsão de investimento necessário para a aquisição de uma fatia maior. Algo que pode chegar até a 90%, o máximo permitido pela Lei da SAF. Atualmente, os empresários necessitam desembolsar R$ 989 milhões no total para chegar a 90%. Ele seria R$ 500 milhões do aporte obrigatório mais R$ 489 milhões para aumentar a participação do fundo na SAF. Por outro lado, se o Tricolor conseguir baixar a dívida para R$ 750 milhões até a venda, o valor desembolsado pelos investidores para ter 90% seria de R$ 1,116 bilhão.