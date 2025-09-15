Everson denuncia importunação sexual contra filha de 13 anos após jogo do Atlético

Após o empate entre Atlético e Santos, o goleiro Everson revelou que sua filha foi alvo de comentários sexuais. Clube e jogador prometem medidas

Na noite deste domingo, 14/9, o goleiro Everson, após o empate em 1 a 1 entre Atlético e Santos, publicou em suas redes sociais um desabafo. Ele relatou que, ao sair do estádio com sua filha, torcedores reclamaram do comportamento do time pelos maus resultados, mas acabaram insultando a menina, de apenas 13 anos, com insinuações que o jogador considerou assédio sexual.

“Ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, havia algumas pessoas fazendo cobranças. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time pelo qual me empenho todos os dias importunaram minha filha… Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas uma importunação pessoal — e por que não dizer sexual — a uma menina de 13 anos. Tenho certeza de que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo. Quão mais grave é atacar pessoalmente uma criança”, escreveu Everson, acrescentando:

“Que estejam certos: buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune.”

Esposa de Everson também vai às redes

A esposa do goleiro também se manifestou nas redes sociais, detalhando o ocorrido: