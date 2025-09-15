Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esposa de Coutinho, do Vasco, estreia como musa da Vila Isabel

Apresentação oficial da companheira do meio-campista do Cruz-Maltino como musa da Vila Isabel ocorreu no dia da escolha do samba enredo de 2026
Ainê Coutinho, esposa de Philippe Coutinho meio-campista do Vasco, realizou o sonho de se tornar musa da Vila Isabel, na última sexta-feira (12). Inclusive, a oficialização ocorreu durante a escolha do samba enredo que comandará o desfile da escola no Carnaval de 2026, na Avenida Boulevard 28 de Setembro.

A primeira experiência da empreendedora e companheira do jogador do Vasco foi repleta de emoção e bastante samba. Em uma publicação nas redes sociais, ela admitiu ser um momento especial.

“Estou nervosa, mas feliz. Sempre foi um sonho participar do carnaval e a Vila sempre foi uma escola que tive muito carinho. Sou cria da Zona Norte, vivi a vida toda na 28. A Vila é a realização de um sonho, vou me dedicar e quero estar presente e fazer parte da comunidade”, ressaltou Ainê.

O início da preparação ocorreu na última quarta-feira (10), quando a esposa de Coutinho compartilhou alguns detalhes de um ensaio fotográfico. Em seguida, quando ela estava no carro, a caminho do estúdio, ela demonstrou descontração com a ansiedade.

“Não tô pronta pra isso, tô pronta, nasci pronta”.

Companheira de jogador do Vasco dividirá espaço com outras musas

Depois de realizar a maquiagem e fazer a sessão de fotos, expôs o resultado nas redes sociais, e gerou expectativa para a sua estreia na quadra. Na mesma noite em que ocorreu a apresentação da Ainê, a diretoria da Vila Isabel causou surpresa no público ao comunicar que já havia uma definição envolvendo o samba-enredo.

A parceria entre André Diniz e Evandro Bocão venceu a disputa com homenagem a Heitor dos Prazeres no enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, criado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Além disso, o perfil oficial da Vila Isabel anunciou outras musas, que dividirão espaço com Ainê na avenida: Juliana Moraes, Gabriela Martis, Dandara Oliveira, Ciça Ferreira, Luiza Caldi, Monique Rizzeto e Yasmin Lima.

