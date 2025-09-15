Escalação do Palmeiras: com força máxima, time se prepara para enfrentar o River Plate

Única dúvida de Abel Ferreira é a presença de Andreas Pereira no meio; time viaja nesta terça-feira para a Argentina para o jogo da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deve ter força quase máxima para o duelo contra o River Plate. A partida, que ocorre nesta quarta-feira (17), às 21h30, em Buenos Aires, é válida pela ida das quartas de final da Libertadores. Com exceção do atacante Paulinho, o técnico Abel Ferreira tem todo o elenco à disposição. A principal dúvida, contudo, está na escalação do recém-contratado Andreas Pereira como titular. A delegação alviverde, como citado, viaja com o elenco praticamente completo. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, que eram preocupações, já estão recuperados. Eles, inclusive, ficaram à disposição no último jogo e não são mais problema. Além deles, os novos reforços Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel foram inscritos e podem jogar.