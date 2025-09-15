Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eagle contraria Textor e quer diretor britânico à frente da SAF do Botafogo

Eagle contraria Textor e quer diretor britânico à frente da SAF do Botafogo

Guerra nos bastidores! Holding formaliza pedido na Justiça do Rio de Janeiro para tirar a autonomia do big boss norte-americano no Glorioso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao contrário da bandeira branca que John Textor mencionou na semana passada, os acionistas da Eagle Football rejeitaram encerrar a disputa jurídica pelo controle da SAF do Botafogo. A holding quer o diretor Christopher Mallon à frente das decisões do futebol do clube alvinegro. O posicionamento foi protocolado na Justiça do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15). A informação é do site “Uol”.

Na última quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, Textor sustentou que as discórdias jurídicas com a Eagle já tinham chegado ao fim. O controlador do Botafogo afirmou, então, que as partes haviam chegado a um entendimento. Porém, segundo a reportagem, o clima segue tenso nos bastidores.

Advogado britânico especializado em reestruturação empresarial, Mallon é um diretor independente nomeado pela Eagle Football Holdings durante o impasse com Textor. A ideia da empresa é tirar a autonomia do empresário norte-americano e que Mallon participe ativamente das deliberações do clube alvinegro.

Mallon tem poderes executivos e conta com o apoio de duas figuras-chave na holding: o CEO Michael Gerlinger e Michele Kang, presidente do Conselho do grupo e do Lyon).

A empresa também não desistiu de invalidar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Botafogo de 17 de julho de 2025 e da Reunião do Conselho de Administração do Botafogo de 17 de julho de 2025, assim como os negócios jurídicos baseados naquelas deliberações. A Eagle ainda afirma estar disposta a ouvir uma resposta sobre os termos exigidos até o fim de quarta-feira (17).

A Eagle, empresa da qual Textor é sócio majoritário, é dona de 90% do futebol do Botafogo (os outros 10% são do associativo). Os acionistas da holding, porém, romperam com o magnata norte-americano neste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar