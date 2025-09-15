Dirigente revela conselho de Luis Enrique para Neymar deixar o PSG

Luis Campos, conselheiro esportivo do clube de Paris, também elogia desempenho de Dembélé e defende o francês para vencer a Bola de Ouro

A saída de Neymar do PSG para a Arábia Saudita coincidiu com a chegada de Luis Enrique ao clube, técnico que conquistou a Champions inédita para os franceses em 2024/25. Logo no início do trabalho com seu novo elenco, o treinador foi direto ao tratar do futuro do brasileiro, segundo contou o dirigente Luis Campos, conselheiro esportivo do PSG. Em entrevista ao podcast da rádio francesa ‘RMC’, Campos revelou que Luis Enrique não hesitou em ser franco com Neymar, lembrando a relação que tiveram anos antes no Barcelona, durante a era do trio MSN.

“Luis Enrique foi o primeiro a dizer a Neymar: ‘É bom que você saia’. Ele disse isso pessoalmente. Porque ele pensa no futebol de forma diferente: jogar em equipe, jogar com quem for o melhor nos treinos da semana”, disse Luis Campos, sobre conversa de Luis Enrique com Neymar.

O espanhol assumiu o PSG ao fim da temporada 2022/23, período em que Neymar estava se recuperando de uma lesão grave. Antes mesmo de a nova temporada começar, o atacante decidiu seu destino e transferiu-se para o Al-Hilal.

Dirigente aponta favorito para Bola de Ouro

Além disso, Campos se manifestou sobre a Bola de Ouro, defendendo que Ousmane Dembélé merece o prêmio pelo desempenho na última temporada.

“Se ele não ganhar a Bola de Ouro, é porque as pessoas que votaram não têm a competência para votar na Bola de Ouro. Porque as estatísticas que ele tem e tudo o que ele conquistou são muito fortes. Na minha opinião, quem claramente merece a Bola de Ouro é Ousmane Dembélé. Para mim, não há discussão. Estou falando da temporada passada, não de uma projeção sobre Lamine Yamal nos próximos anos. Nesta temporada, o jogador com as melhores estatísticas e o mais destacado em todas as competições é Ousmane Dembélé”, completou.