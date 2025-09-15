Dinenno marca primeiro gol pelo São Paulo e entra na briga por vaga contra a LDU

Dinenno marca primeiro gol pelo São Paulo e entra na briga por vaga contra a LDUArgentino desencanta no Morumbis após cinco jogos e amplia opções de Crespo para duelo decisivo na Libertadores
O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14/9), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu dos pés de Juan Dinenno, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa tricolor desde sua chegada em junho.
O atacante argentino precisou de cinco jogos para desencantar. Contudo, com o gol marcado logo aos seis minutos da partida, ganha força na disputa por uma vaga no ataque no jogo contra a LDU de Quito, nesta quinta-feira (18), no Equador, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.
Afinal, o técnico Hernán Crespo vinha convivendo com um setor ofensivo desfalcado. Contra o Botafogo, não pôde contar com Luciano (suspenso), além de Ferreira, com dores no adutor, e outros lesionados como Calleri, Ryan Francisco, André Silva e Lucas.
Diante dos equatorianos, porém, o cenário será diferente. Luciano e Ferreira voltam a ficar à disposição e devem iniciar como titulares. Ainda assim, o desempenho de Dinenno aumenta a concorrência no ataque tricolor.
O gol sobre o Botafogo foi apenas o segundo jogo de Dinenno como titular. Antes, havia começado contra o Sport, mas passou em branco. A boa atuação pode render minutos importantes em Quito, mesmo que Crespo mantenha a tendência de escalar Luciano e Ferreira na linha de frente.
Os duelos do São Paulo na Libertadores
O duelo de ida contra a LDU acontece nesta quinta-feira (18/9), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito. A volta será no dia 25, no Morumbis.