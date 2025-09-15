Destaque do Flamengo, Arrascaeta iguala temporada mais artilheira da carreira

Uruguaio atinge o mesmo número de gols de 2019 com nove jogos a menos e promete ano histórico pelo Rubro-Negro; veja números / Crédito: Jogada 10

Arrascaeta vive em 2025 uma de suas melhores fases na carreira pelo Flamengo. Autor do gol que abriu o placar para o rubro-negro contra o Juventude em Caxias do Sul, o uruguaio chegou aos 18 gols e já igualou o número de bolas na rede de 2019, quando teve sua temporada mais artilheira. O camisa 10 da Gávea, aliás, atingiu ao número com nove partidas a menos do que as 52 que fez naquela temporada. O uruguaio, com 13 gols no Brasileirão, é o vice-artilheiro da competição, atrás somente de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Além disso, foram duas bolas na rede no Campeonato Carioca, outras duas na Libertadores e uma no Mundial de Clubes.