Destaque do Flamengo, Arrascaeta iguala temporada mais artilheira da carreira

Uruguaio atinge o mesmo número de gols de 2019 com nove jogos a menos e promete ano histórico pelo Rubro-Negro; veja números
Arrascaeta vive em 2025 uma de suas melhores fases na carreira pelo Flamengo. Autor do gol que abriu o placar para o rubro-negro contra o Juventude em Caxias do Sul, o uruguaio chegou aos 18 gols e já igualou o número de bolas na rede de 2019, quando teve sua temporada mais artilheira.

O camisa 10 da Gávea, aliás, atingiu ao número com nove partidas a menos do que as 52 que fez naquela temporada. O uruguaio, com 13 gols no Brasileirão, é o vice-artilheiro da competição, atrás somente de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Além disso, foram duas bolas na rede no Campeonato Carioca, outras duas na Libertadores e uma no Mundial de Clubes.

Além disso, Arrascaeta fez 13 assistências pelo Flamengo. Ou seja, só ele soma 31 participações em gol na temporada. O próximo compromisso de Arrascaeta e Flamengo será contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Elogios para Arrascaeta

Em coletiva após vitória sobre o Juventude, o técnico Filipe Luís foi perguntado sobre o retorno antecipado de Arrascaeta. O treinador agradeceu a postura da seleção do Uruguai e aproveitou para elogiar o camisa 10.

“Arrascatea, eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo e também pelo momento do Uruguai, que pôde se permitir ao luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo mais utilizados. Agradecemos bastante. Vemos que o Arrasaceta fez um jogo com a seleção num nível esplendido mais uma vez. Quem ganha somos nós, o Flamengo, o Uruguai e o futebol”, disse o técnico Filipe Luís em coletiva.

