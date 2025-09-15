De virada, Novorizontino vence Ferroviária e cola no G4 da Série B

O primeiro tempo na Fonte Luminosa começou com a Ferroviária abrindo o placar. Logo aos dois minutos, Fabrício Daniel converteu um pênalti e colocou o time da casa na frente. Após o gol, contudo, o Novorizontino assumiu o controle total da partida. A equipe visitante pressionou muito e criou diversas chances de gol para empatar.

O Novorizontino conquistou uma vitória muito importante na Série B. A equipe venceu a Ferroviária por 2 a 1, de virada, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo, na noite desta segunda-feira (15), foi válido pela 26ª rodada. Com a vitória, o Novorizontino chega aos 40 pontos e sobe para o quinto lugar, colado no G4. Já a Ferroviária, com 31 pontos, permanece na 15ª posição.

A grande insistência do time visitante, de fato, foi recompensada no final da primeira etapa. Aos 43 minutos, o atacante Bruno José aproveitou um cruzamento da esquerda. Ele, então, cabeceou com precisão para deixar tudo igual. O placar de 1 a 1, portanto, foi para o intervalo, com a promessa de um segundo tempo emocionante.

Virada relâmpago do Novorizontino

Na segunda etapa, a virada do Novorizontino veio de forma relâmpago. Com menos de um minuto de jogo, o atacante Nathan Fogaça marcou de cabeça. O gol, que virou o placar para 2 a 1, deu a vantagem ao time visitante. A situação do Tigre, no entanto, se complicou aos 32 minutos, quando o zagueiro Dantas foi expulso.

Por fim, com um jogador a mais, a Ferroviária foi para o tudo ou nada em busca do empate. O Novorizontino, por sua vez, teve a chance de matar o jogo aos 51 minutos, em uma cobrança de pênalti. O goleiro Dênis Júnior, da Ferroviária, contudo, fez uma grande defesa na cobrança de Robson, mas não evitou a derrota no fim.

Jogos da 26ª rodada da Série B