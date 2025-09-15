De Anfield ao Emmy por “Adolescência”: Owen Cooper, o ator fanático pelo Liverpool

Owen Cooper em “Adolescência”

Cooper levou o Emmy por sua atuação marcante na série “Adolescência” — produção da Netflix em formato de minissérie. No papel de Jamie Miller, Owen interpretou um adolescente de 13 anos acusado de um crime violento, em uma trama narrada em quatro episódios gravados em plano-sequência.

Na trama, a família de Jamie tem a vida virada de cabeça para baixo após a prisão do adolescente pelo assassinato de uma garota da escola. A obra estreou em março e terminou o primeiro semestre de 2025 como a mais assistida da plataforma. O jovem recordista, aliás, não conseguiu esconder a emoção com o troféu.

“É algo surreal. Quando comecei a estudar teatro há alguns anos, eu jamais esperei vir para os Estados Unidos, quem dirá ganhar um prêmio. Mas acho que essa noite comprova que se você ouve, foca e se arrisca, você consegue chegar a qualquer lugar. Eu não era nada há três anos e, agora, estou aqui”, disse em seu discurso.

O feito se torna ainda mais impressionante pois trata-se da estreia do jovem como ator. Agora, porém, já tem novo trabalho confirmado. Ele participará da adaptação de ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, no papel da versão jovem de Heathcliff, dividindo o personagem com Jacob Elordi.