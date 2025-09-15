CRB confirma favoritismo, vence o Amazonas e se aproxima do G-4 da Série B

Triunfo no Rei Pelé por 2 a 0 e fica a quatro pontos da zona de classificação à elite. Amazonenses afundados na zona de degola

O CRB confirmou o favoritismo e venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 15/9, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e foi decidida com gols de Mikael e Carlos Akapo, um em cada tempo.

Com o resultado, o CRB chegou aos 37 pontos e subiu para a oitava colocação, se aproximando da briga pelo acesso. Já o Amazonas segue afundado na zona de rebaixamento: com 24 pontos, ocupa o 18º lugar, quatro pontos atrás do primeiro time fora do Z4.

Amazonas sofre expulsão precoce

O Amazonas, que veio com muitas alterações para o confronto, teve seu plano de jogo comprometido logo aos 11 minutos, quando o lateral dinamarquês Riza Dormisi foi expulso por falta por trás em Thiaguinho. O árbitro inicialmente aplicou o cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, mudou a decisão e mostrou o vermelho direto. Pouco depois, aos 18 minutos, saiu o primeiro gol do jogo. O zagueiro Linares, do Amazonas, se atrapalhou ao tentar recuar a bola e entregou nos pés de Danielzinho. Este tocou para Mikael abrir o placar para o CRB: 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o time alagoano criou outras boas chances com Thiaguinho, Mikael, Léo Campos e Chrystian Barletta. O Amazonas só teve uma chance clara, com Henroque Almeida, já nos minutos finais da etapa inicial, mas sem sucesso.

CRB amplia no segundo tempo

A segunda etapa foi bem mais tranquila. O CRB adotou uma postura de cautela para evitar surpresa. Mas o Amazonas ofereceu pouco perigo ofensivo. O placar fechou aos 35 minutos, quando Léo Campos avançou pela esquerda e cruzou para Thiaguinho tocar a bola que ainda bateu em Carlos Akapo e entrou, Este gol contra deu números finais à partida.