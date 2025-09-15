Copa Paulista terá uso de tecnologia inédita na arbitragem do futebol brasileiro

Semifinais da competição contarão com o uso de desafios para os dois treinadores, em um modelo diferente do VAR

A entidade passou a novidade para os semifinalistas, Comercial, Primavera, XV de Piracicaba e Grêmio Prudente, no Conselho Técnico, realizado nesta segunda. A Fifa testou a ferramenta em competições de base, como na última edição da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

A Federação Paulista de Futebol comunicou, nesta segunda-feira (15), que as semifinais da Copa Paulista terão uma novidade. A FPF usará o modelo de desafio de vídeo nos dois confrontos que definirão os finalistas do torneio, semelhante aos que ligas como a NBA, o vôlei e o tênis já utilizam. Será a primeira vez que a ferramenta será aplicada no futebol brasileiro .

A ferramenta permite ao treinador solicitar revisões em quatro momentos do jogo: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão dado ao jogador errado. Cada time começa a partida com dois pedidos de desafios. Se o pedido for bem-sucedido, o técnico não perde o desafio solicitado.

O treinador terá que pedir o desafio através de um gesto de dedo girando, entregando ao quarto árbitro um cartão. Na sequência, o árbitro principal vai à cabine assistir o replay, com auxílio de um operador de imagem. Não há árbitro de vídeo e nem linhas de ajustes em lances de impedimento.

As semifinais da Copa Paulista começam na próxima sexta-feira (19) e têm o seu último jogo de volta no outro domingo (28). De um lado, Comercial e XV de Piracicaba disputam uma vaga. Do outro, se enfrentam Grêmio Prudente e Primavera. O campeão escolhe por uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, com o vice ficando com a que sobrou.