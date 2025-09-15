Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa Paulista terá uso de tecnologia inédita na arbitragem do futebol brasileiro

Copa Paulista terá uso de tecnologia inédita na arbitragem do futebol brasileiro

Semifinais da competição contarão com o uso de desafios para os dois treinadores, em um modelo diferente do VAR
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação Paulista de Futebol comunicou, nesta segunda-feira (15), que as semifinais da Copa Paulista terão uma novidade. A FPF usará o modelo de desafio de vídeo nos dois confrontos que definirão os finalistas do torneio, semelhante aos que ligas como a NBA, o vôlei e o tênis já utilizam. Será a primeira vez que a ferramenta será aplicada no futebol brasileiro.

A entidade passou a novidade para os semifinalistas, Comercial, Primavera, XV de Piracicaba e Grêmio Prudente, no Conselho Técnico, realizado nesta segunda. A Fifa testou a ferramenta em competições de base, como na última edição da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

A ferramenta permite ao treinador solicitar revisões em quatro momentos do jogo: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão dado ao jogador errado. Cada time começa a partida com dois pedidos de desafios. Se o pedido for bem-sucedido, o técnico não perde o desafio solicitado.

O treinador terá que pedir o desafio através de um gesto de dedo girando, entregando ao quarto árbitro um cartão. Na sequência, o árbitro principal vai à cabine assistir o replay, com auxílio de um operador de imagem. Não há árbitro de vídeo e nem linhas de ajustes em lances de impedimento.

As semifinais da Copa Paulista começam na próxima sexta-feira (19) e têm o seu último jogo de volta no outro domingo (28). De um lado, Comercial e XV de Piracicaba disputam uma vaga. Do outro, se enfrentam Grêmio Prudente e Primavera. O campeão escolhe por uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, com o vice ficando com a que sobrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar