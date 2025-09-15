Carrascal vê forte concorrência, mas busca espaço no Flamengo

Um dos reforços da janela do meio do ano, Carrascal aproveitou a oportunidade que recebeu no domingo (14), na vitória sobre o Juventude por 2 a 0. O colombiano participou diretamente de gol pela primeira vez no Flamengo. O meia entrou em campo durante o segundo tempo e deu a assistência para Emerson Royal. No entanto, ele enfrenta forte concorrência no meio-campo e não consegue tantoas minutos.

O Flamengo tem cautela para adaptar o colombiano à equipe. Desde que chegou ao rubro-negro, ele atuou ao todo por 80 minutos em quatro partidas. Carrascal entrou nas partidas contra o Internacional (Libertadores e Brasileirão), Vitória e Juventude. Todas no segundo tempo. Contra o Jaconero, foi a partida que ele teve menos tempo para mostrar seu futebol, porém correspondeu bem e pode ganhar espaço nas próximas partidas.