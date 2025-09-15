Campeão do Mundo com a França anuncia aposentadoria aos 31 anos

Zagueiro encerra a carreira após uma trajetória marcada por lesões e passagens por Lyon, Barcelona, Lille e Lecce

Samuel Umtiti, campeão do Mundo com a França em 2018 e com passagens por Lyon, Barcelona, Lille e Lecce, anunciou nesta segunda-feira (15) o fim da sua carreira profissional. O zagueiro de 31 anos gravou o vídeo de despedida no centro de treinos do Lyon e publicou nas redes sociais.

