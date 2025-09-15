Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brahimi aguarda visto de trabalho para ser anunciado pelo Santos

Argelino já foi aprovado nos exames médicos e aguarda conclusão burocrática para poder atuar pelo Peixe
Último reforço do Santos para a temporada, o atacante Billal Brahimi aguarda os últimos detalhes burocráticos para que o clube o apresente. O argelino, de 25 anos, já chegou ao Brasil e passou nos exames médicos, mas ainda precisa obter o visto de trabalho para que o Santos o confirme, enfim, como novo jogador do Peixe.

Enquanto aguarda pelo visto, o clube não irá incluir o jogador nos treinamentos com o resto do elenco, nem o inscrever no Brasileirão. O Santos tem até o dia três de outubro para modificar a sua lista de jogadores, e acredita que, até lá, a situação de Brahimi já estará regularizada.

O atacante deve assinar com o Peixe até o final de 2026. Brahimi chega ao Santos depois de deixar o Nice, da França. O jogador chegou ao clube francês em 2021, onde se destacou e chegou a atuar em quatro partidas pela seleção da Argélia.

Entretanto, perdeu espaço e passou as últimas temporadas sendo emprestado. Primeiro ao Brest e depois para o Sint-Truiden, da Bélgica. Antes de deixar o Nice, chegou a defender os Aiglons por um minuto no Campeonato Francês, na derrota para o Toulouse.

