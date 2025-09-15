Benfica x Qarabag: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem suas estreias na fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Benfica e Qarabag estreiam na fase de liga da Champions 2025/26 nesta terça-feira (16). As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 1ª rodada da principal competição de clubes do futebol europeu. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea Como chega o Benfica Atual campeão português, o Benfica vem de um tropeço em casa e precisa virar a chave para conquistar os primeiros pontos na Champions. Mesmo com um jogador a mais, o time sofreu o empate do Santa Clara nos acréscimos, em falha do capitão Otamendi, e ficou no empate por 1 a 1 na 4ª rodada do Campeonato Português. Contudo, o Benfica está há 10 jogos sem perder, desde quando foi eliminado pelo Chelsea no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. Além disso, a boa notícia fica por conta do retorno do lateral-direito Amar Dedic, recuperado de uma entorse no joelho direito. Porém, ele não deve começar a partida como titular.

Como chega o Qarabag Por outro lado, o Qarabag vive um momento irregular antes de fazer sua estreia na Champions. Isto porque, nos três jogos mais recentes, o time somou apenas uma vitória, além de um empate e uma derrota. Contudo, no recorte das últimas dez partidas, o time conseguiu seis vitórias, empatou duas vezes e perdeu em outras duas.