Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea

Lesão abdominal afasta jogador e amplia a lista de baixas da equipe bávara para fase de liga da competição europeia

O Bayern de Munique terá um desfalque importante para a estreia na fase de liga da Champions. Raphael Guerreiro sofreu uma lesão muscular na região abdominal e não estará à disposição do técnico Vincent Kompany.

