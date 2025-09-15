Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea

Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea

Lesão abdominal afasta jogador e amplia a lista de baixas da equipe bávara para fase de liga da competição europeia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bayern de Munique terá um desfalque importante para a estreia na fase de liga da Champions. Raphael Guerreiro sofreu uma lesão muscular na região abdominal e não estará à disposição do técnico Vincent Kompany.

LEIA MAIS: City demite funcionário que trabalhou com a camisa do United no Etihad Stadium

De acordo com o clube, o problema aconteceu durante a goleada por 5 a 0 sobre o Hamburgo, no último sábado (13). O Bayern não divulgou prazo de recuperação, mas é quase certo que o lateral ficará fora do jogo contra o Chelsea, na próxima quarta-feira (17), pela estreia do time na Champions, além do próximo compromisso no Campeonato Alemão, diante do Hoffenheim.

Veja a publicação do Bayern:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar