Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea

Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o ChelseaLesão abdominal afasta jogador e amplia a lista de baixas da equipe bávara para fase de liga da competição europeia
O Bayern de Munique terá um desfalque importante para a estreia na fase de liga da Champions. Raphael Guerreiro sofreu uma lesão muscular na região abdominal e não estará à disposição do técnico Vincent Kompany.
De acordo com o clube, o problema aconteceu durante a goleada por 5 a 0 sobre o Hamburgo, no último sábado (13). O Bayern não divulgou prazo de recuperação, mas é quase certo que o lateral ficará fora do jogo contra o Chelsea, na próxima quarta-feira (17), pela estreia do time na Champions, além do próximo compromisso no Campeonato Alemão, diante do Hoffenheim.
Veja a publicação do Bayern:
Raphaël Guerreiro hat sich beim Spiel gegen den Hamburger SV eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. ℹ️
