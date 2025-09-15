Atlético encaminha imagens às autoridades no caso de importunação sexual contra filha de Everson

Caso aconteceu no estacionamento da Arena MRV, após o empate em 1 a 1 com o Santos; Goleiro e esposa relataram ocorrido nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro encaminhou as imagens às autoridades do momento em que a filha do goleiro Everson, de apenas 13 anos, sofreu importunação sexual e verbal no estacionamento da Arena MRV, após o empate em 1 a 1 com o Santos, no domingo (14), pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O caso aconteceu quando a família do jogador aguardava o goleiro para deixarem o local. Everson e sua esposa relataram o ocorrido nas redes sociais ainda na noite de domingo.

Apesar do estacionamento dos jogadores ficar em um espaço particular, sem acesso à torcida, há uma divisória, em que é possível observar quem está do outro lado. Não houve contato físico entre os envolvidos, mas proferiram ofensas contra a filha de Everson, segundo o jogador e sua esposa. O local, portanto, conta com monitoramento por câmeras. Assim, o Atlético encaminhou as imagens à Delegacia de Eventos e para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para a identificação dos torcedores. Vale ressaltar ainda que a esposa do jogador vai registrar um boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (15), de acordo com informações da assessoria do goleiro.

Everson e esposa se pronunciam em redes sociais Após o confronto entre Atlético Mineiro e Santos, na Arena MRV, Everson relatou nas redes sociais que, ao sair do estádio com sua filha, torcedores reclamaram do comportamento do time pelos maus resultados, mas acabaram insultando a menina, de apenas 13 anos, com insinuações que o jogador considerou assédio sexual. “Ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, havia algumas pessoas fazendo cobranças. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time pelo qual me empenho todos os dias importunaram minha filha… Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas uma importunação pessoal — e por que não dizer sexual — a uma menina de 13 anos. Tenho certeza de que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo. Quão mais grave é atacar pessoalmente uma criança. Que estejam certos: buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune”, escreveu. Além disso, a esposa do goleiro também se manifestou nas redes sociais, detalhando o ocorrido: