Atlético conta com a volta de zagueiro para enfrentar o Bolívar; veja relacionados

Defensor não atuou no último domingo no empate com o Santos, em 1 a 1, por estar suspenso. Ele viaja com grupo para Bolívia

Afinal, o zagueiro estava suspenso diante do Peixe, na Arena MRV, e viaja com o elenco. Assim, a delegação do Galo embarcou para a Bolívia nesta segunda-feira (15). Na terça, os jogadores treinam em Santa Cruz de la Sierra, cidade que fica a nível do mar, o que auxiliar na redução dos danos causados pela altitude do país vizinho.

O Atlético-MG anunciou a lista de relacionados para o duelo contra o Bolívar, na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A novidade fica para o retorno de Junior Alonso, que desfalcou o time no empate em 1 a 1 com o Santos, no último domingo.

Somente na quarta-feira, dia do confronto contra o Bolívar, a delegação embarca rumo a La Paz, que fica a 3.600 metros de acima do nível do mar. Depois do jogo contra os bolivianos, o grupo atleticano segue direto para o Rio de Janeiro. Afinal, no sábado, enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o Atlético faz o jogo de volta contra o Bolívar na Arena MRV. Quem se classificar enfrenta o ganhador de Once Caldas, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador.

Aliás, a classificação às semifinais da Sul-Americana garante mais R$ 4,28 milhões aos cofres do clube. Neste momento, o Galo soma cinco partidas sem vitórias na temporada. Foram duas derrotas para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, além de perder para São Paulo e Vitória e empatar com o Santos no Brasileirão.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert

Laterais: Natanael, Guilherme Arana e Caio Paulista

Zagueiros: Junior Alonso, Lyanco, Vitor Hugo e Ivan Román

Volantes: Alexsander, Fausto Vera, Alan Franco e Gabriel Menino

Meias: Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Bernard e Reinier

Atacantes: Hulk, Rony, Cuello, Biel, Dudu e Júnior Santos