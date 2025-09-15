Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem suas estreias na fase de liga da Champions 2025/26
A Champions está de volta. Nesta terça-feira (16), Athletic Bilbao e Arsenal se enfrentam às 13h45 (de Brasília), no Estádio San Mamés, no País Basco, na Espanha. O duelo marca a estreia das equipes no principal torneio de clubes do futebol europeu e será a primeira partida oficial entre as equipes na história.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Athletic Bilbao
O Bilbao faz um início de temporada irregular e terá um compromisso complicado nesta estreia na Champions. Após três vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, o time vem de uma derrota em casa para o Alavés que ligou o sinal de alerta para o torneio europeu.
Além disso, o técnico Ernesto Valverde pode ter um desfalque de peso para o duelo contra o Arsenal. Isto porque Nico Williams, principal jogador da equipe, se lesionou com a seleção espanhola durante a Data Fifa e aparece como dúvida.
Como chega o Arsenal
Por outro lado, o Arsenal chega para mais uma edição de Champions com o objetivo de conquistar o título inédito. Na temporada passada, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta acabou sendo eliminado na semifinal.
Além disso, após um grande investimento na última janela de transferências, os Gunners fazem um bom início na Premier League e, mesmo fora de casa, aparecem como favoritos para buscar os três pontos nesta terça-feira.
Ao mesmo tempo, o Arsenal chega embalado após uma vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest e poderá contar com os atacentes Viktor Gyokeres e Eberechi Eze no comando de ataque.
Porém, Martin Odegaard deixou o campo ainda no primeiro tempo contra o Nottingham Forest após sofrer uma lesão no ombro direito e é a única dúvida para o duelo no País Basco.
ATHLETIC BILBAO X ARSENAL
1ª rodada da fase de liga da Champions
Data-Hora: terça-feira, 16/09/2025, às 13h45 (de Brasília).
Local: San Mamés, no País Basco.
ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Berchiche; Jauregizar e Iñigo Galarreta; Berenguer, Sancet e Iñaki Williams; Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.
ARSENAL: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Merino; Madueke, Eze e Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.
Árbitro: Donatas Rumsas (Lituânia).
Assistentes: Aleksandr Radius (Lituânia) e Dovydas Suziedelis (Lituânia).
VAR: Pol van Boekel (HOL).
