Após cirurgia no ombro, Bellingham volta a treinar pelo Real Madrid

Inglês participa de atividade 61 dias após intervenção cirúrgica, assim como Camavinga, que voltou depois de quatro meses longe dos gramados / Crédito: Jogada 10

O técnico Xabi Alonso ganhou uma novidade importante para a sequência da temporada do Real Madrid. Afinal, Jude Bellingham voltou aos treinamentos, nesta segunda-feira (15), 61 dias depois de operar o ombro esquerdo. Outro nome que também reapareceu durante a atividade e estava de fora dos gramados há quatro meses, é Camavinga Em julho, o inglês passou por cirurgia no ombro, depois de dois anos convivendo com luxações no local. Até porque em novembro de 2023, o atleta sofreu lesão em jogo contra o Rayo Vallecano e atuou com desconforto desde então.