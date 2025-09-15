Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após cirurgia no ombro, Bellingham volta a treinar pelo Real Madrid

Inglês participa de atividade 61 dias após intervenção cirúrgica, assim como Camavinga, que voltou depois de quatro meses longe dos gramados
O técnico Xabi Alonso ganhou uma novidade importante para a sequência da temporada do Real Madrid. Afinal, Jude Bellingham voltou aos treinamentos, nesta segunda-feira (15), 61 dias depois de operar o ombro esquerdo. Outro nome que também reapareceu durante a atividade e estava de fora dos gramados há quatro meses, é Camavinga

Em julho, o inglês passou por cirurgia no ombro, depois de dois anos convivendo com luxações no local. Até porque em novembro de 2023, o atleta sofreu lesão em jogo contra o Rayo Vallecano e atuou com desconforto desde então.

Como esteve envolvido em diversas competições, tanto pela equipe merengue quanto pela seleção da Inglaterra, o jogador decidiu adiar a intervenção para não prejudicar os interesses esportivos da última temporada.

O Real Madrid acredita que não poderia contar com o atleta por três meses, mas a recuperação surpreendeu. A última vez em que o meio-campista esteve em campo foi no dia 9 de julho, na derrota por 4 a 0 para o PSG nas semifinais do Mundial de Clubes.

Por fim, o time merengue enfrenta o Olympique de Marselha às 16h (de Brasília), nesta terça-feira (16), na estreia da Champions League. Bellingham ainda não deve ser relacionado para o jogo.

