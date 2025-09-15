Antes do Flamengo, Estudiantes perde peças na defesa e no ataque

No caso de zagueiro, figura também não deve atuar no confronto da volta

A primeira delas é do zagueiro Lucas González Pírez. Nome que preocupava no pós-jogo da derrota para o River Plate, em partida do Clausura argentino, o defensor se submeteu a exames de imagem que detectaram uma lesão de grau 3 no músculo posterior da perna direita.

Na próxima quinta-feira (18), Flamengo e Estudiantes fecham os jogos de ida das quartas de final da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Desafio esse que, do lado argentino, conta com duas baixas confirmadas pela rede social da representação de La Plata.

Dentro do habitual, o primeiro diagnóstico é de que ele fique, pelo menos, três semanas fora de combate. Ou seja, sendo provável ausência também para o compromisso de volta contra o Flamengo, na Argentina.

A segunda questão que o técnico Eduardo Domínguez terá de resolver no Estudiantes é do atacante colombiano Edwin Cetré. Isso porque, durante treino nesta segunda-feira (15), o jogador de 27 anos sentiu um problema físico onde se confirmou problema no ombro esquerdo. Mais especificamente, uma lesão muscular com grau 1 no chamado bíceps distal.

Apesar das notícias ruins, o quadro de Cetré é visto com maior otimismo em avaliação inicial. O motivo é que, mesmo fora do primeiro jogo nas quartas da Libertadores, existe a esperança de recuperação para o embate da volta.