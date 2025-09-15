Ancelotti tira peso da pressão sobre a Seleção: “Ninguém tem obrigação de ganhar”

Treinador não vê Brasil com a obrigação de ser campeão do mundo e diz que só treinaria o Real Madrid após passagem pela Canarinho / Crédito: Jogada 10

Contratado pela CBF a apenas um ano da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti tenta mudar o clima de instabilidade vivido pela Seleção Brasileira nos últimos anos. O treinador italiano, de 66 anos, concedeu entrevista ao jornal francês L’Équipe e procurou aliviar a pressão sobre o elenco, que convive com a cobrança por um título mundial desde 2002. “A obrigação é tentar, ninguém tem obrigação de ganhar. Quem no futebol tem obrigação de ganhar?”, afirmou o comandante, lembrando a imprevisibilidade do esporte.

Ancelotti é o quarto técnico do ciclo, iniciado após a Copa do Qatar, em 2022. Antes dele, passaram pelo cargo Ramon Menezes (interino), Fernando Diniz e Dorival Júnior. O italiano já dirigiu o Brasil em quatro jogos e terá apenas mais seis até o Mundial. Serão três Datas Fifa, outubro, novembro e março, com dois amistosos em cada. Contudo, existe a possibilidade de novas partidas preparatórias antes da estreia no torneio, marcada para 11 de junho de 2026. “No futebol, muitas coisas podem acontecer que mudam o resultado. Treinei o Real Madrid por seis anos e não ganhei seis Ligas dos Campeões, ganhei três”, lembrou o treinador. Ancelotti volta ao Real Madrid? Aliás, a ligação com o Real Madrid, clube em que conquistou três Champions League em duas passagens, foi outro tema da entrevista. Ancelotti garantiu que a equipe espanhola seria a única que poderia dirigir novamente depois do trabalho na Seleção. “O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não acho que isso vá acontecer. Tenho um contrato de um ano aqui, e depois disso tudo pode acontecer. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer”, explicou.