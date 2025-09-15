‘Se meteu em encrenca’, afirma diário espanhol sobre trabalho de Davide no Botafogo

‘Se meteu em encrenca’, afirma diário espanhol sobre trabalho de Davide no BotafogoTreinador de apenas 36 anos do Glorioso amarga duros golpes em seu início de carreira
Um dos principais diários esportivos da Espanha, o “As”, que conhece bem Davide Ancelotti desde os tempos do Real Madrid (quando este foi auxiliar), destacou a má fase do treinador italiano do Botafogo no começo de sua carreira. Nesta segunda-feira (15), o jornal deu ênfase à crise que o Glorioso enfrenta após as quedas na Copa do Brasil e na Libertadores. A publicação sustenta que o filho de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, “se meteu em uma encrenca” ao trabalhar no Glorioso e já coloca sua permanência no Mais Tradicional em xeque.
Além das eliminações, o time carioca, atual campeão nacional e continental, teve um desempenho muito ruim na derrota para o São Paulo por 1 a 0, no domingo (14), no Morumbis, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. O “As”, que acompanha os passos de Davide Ancelotti no Brasil, não perdoou a equipe do jovem comandante italiano.
“O Botafogo se mostrou inconsistente, sem ritmo e muito fraco na defesa, apesar de ter escalado três volantes. O Botafogo fechou os primeiros 50 minutos sem um único chute ao gol de Rafael”, colocou o jornal esportivo espanhol, em sua impiedosa crítica.
Com 35 pontos, o Glorioso ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Estaria hoje, portanto, na fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. O time alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (17), quando recebe o Mirassol, no Estádio Nilton Santos, em rodada atrasada da competição nacional. A vitória é, portanto, imperativa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.