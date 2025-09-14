Tamires: “Corinthians é um exemplo de time vencedor”

Lateral corintiana lembra que no futebol não se ganha de véspera e que o Corinthians, mais uma vez, mostrou a sua força, conquistando o hepta

A veterana Tamires era uma das jogadoras mais entusiasmadas do Corinthians logo após a final do Brasileirão Feminino. Afinal, a lateral foi titular e uma das melhores em campo no triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro , neste domingo (14/9), em Itaquera, e ainda deu uma alfinetada nas rivais — lembrando que elas estavam muito confiantes e quase comemorando de véspera o título por causa da melhor campanha na fase de grupos. E no fim, mais uma vez, deu Corinthians: pela sétima vez na história e pela sexta vez seguida.

“O Corinthians pode mostrar que é exemplo não só quando chega no mata-mata. É exemplo desde o primeiro dia que chega para o treinamento. As meninas entenderam que jogo se ganha dentro de campo e em cada ponto. As cruzeirenses comemoraram antes, dizendo: ‘Somos líderes da fase de grupos’. E aqui fora, a gente mostra que é o líder aqui em Itaquera.”

Tamires é a decana do Corinthians, que chegou à sua nona final seguida, ganhando sete delas.

Trajetória vitoriosa de Tamires

Tamires Cássia Dias Gomes nasceu em Caeté, Minas Gerais, em 1987, e desde cedo demonstrou paixão pelo futebol. Depois de começar no futsal, passou por clubes de São Paulo até chegar ao Santos em 2006, onde conquistou títulos importantes como o Paulistão e a Liga Nacional. Em seguida, defendeu o Charlotte Eagles, nos Estados Unidos, e a Ferroviária, no Brasil. Ela atuou pelo Atlético Mineiro, em 2011, mas precisou se afastar por um período para se dedicar à família.

Em 2013, retomou a carreira no Centro Olímpico, onde voltou a se destacar e conquistou o Campeonato Brasileiro. Dois anos depois, transferiu-se para o Fortuna Hjørring, da Dinamarca, onde venceu títulos nacionais em 2015, 2016, 2017 e 2019, além de disputar a Liga dos Campeões. Sua trajetória internacional consolidou sua imagem de jogadora decisiva e versátil, além de marcar presença constante na Seleção Brasileira, desde sua estreia em 2006.