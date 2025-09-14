Savarino pede reação após derrota do Botafogo: “Levantar a cabeça”

Venezuelano lamenta gol cedo do São Paulo na derrota por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro

Titular depois de atuar pela seleção da Venezuela na data Fifa, Savarino não conseguiu ajudar o Botafogo a evitar a derrota para o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (14/9), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 lamentou o gol sofrido no começo do jogo e, aliás, pediu rápida reação.

“Momento que não é muito bom, mas temos de reagir. Temos de terminar a temporada da melhor maneira. Foi um jogo muito difícil. Começamos perdendo e para reverter é muito complicado. É levantar a cabeça. Ser um time que sempre se levanta. Vamos corrigir os erros que tivemos e pensar no próximo jogo”, disse ao Premiere.