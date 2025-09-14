Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Savarino pede reação após derrota do Botafogo: “Levantar a cabeça”

Venezuelano lamenta gol cedo do São Paulo na derrota por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro
Titular depois de atuar pela seleção da Venezuela na data Fifa, Savarino não conseguiu ajudar o Botafogo a evitar a derrota para o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (14/9), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 lamentou o gol sofrido no começo do jogo e, aliás, pediu rápida reação.

“Momento que não é muito bom, mas temos de reagir. Temos de terminar a temporada da melhor maneira. Foi um jogo muito difícil. Começamos perdendo e para reverter é muito complicado. É levantar a cabeça. Ser um time que sempre se levanta. Vamos corrigir os erros que tivemos e pensar no próximo jogo”, disse ao Premiere.

A derrota para o mistão do São Paulo veio apenas três dias depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, o que aumenta a pressão sobre Davide Ancelotti. O Glorioso volta a jogar já na quarta-feira (17/9), contra o Mirassol, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 12ª rodada.

Com o resultado, o São Paulo, assim, se aproxima do Botafogo na tabela e fica na sétima colocação, com 35 pontos, mesmo número que o sexto colocado Alvinegro.

