São Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Tricolor e Glorioso estão próximos na tabela por apenas três pontos. Porém, o Mais Tradicional tem dois jogos a menos

São Paulo e Botafogo se enfrentam, neste domingo (14), no Morumbis, pela rodada 23 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Tricolor é o sétimo colocado, com 32 pontos. Já o Glorioso está em sexto lugar, com 35.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 16h. Christian Rafael está confirmado na narração. Cleiton Santos, por sua vez, já avisou que comentará a partida. Por fim, o intrépido Christopher Henrique garante as melhores reportagens.