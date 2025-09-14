Salah, nos acréscimos, livra o Liverpool do tropeço em Burnley

Egípcio cobra muito bem um pênalti aos 50 da etapa final, garante o triunfo por 1 a 0 e mantém a campanha 100% na Premier League

O Liverpool arrancou uma vitória na marra neste domingo, 14/9, no Campeonato Inglês. O atual campeão foi até Burnley, no Turf Moor, e viu um dono da casa guerreiro, fechadíssimo e que, mesmo terminando com um a menos, conseguiu segurar um resultado que estava sendo muito comemorado. Contudo, um pênalti bobo de Hannibal aos 50 minutos levou tudo a perder. Afinal, naquele que foi o último ataque dos Reds no jogo, Salah cobrou e definiu o 1 a 0.

O Liverpool, assim, vai disparando na liderança: tem quatro vitórias em quatro jogos e chega aos 12 pontos, já abrindo três para os vice-líderes Arsenal, Tottenham e Bournemouth. O Burnley parou nos três pontos, em 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Liverpool tenta, mas a bola não entra

Apresentando a sua camisa alternativa verde, recém-lançada em homenagem a um antigo manto dos anos 90, o Liverpool foi para cima do Burnley. Era o esperado diante de um time de menor qualidade técnica e que veio da Segunda Divisão. Mas os donos da casa mostraram um bom sistema defensivo, o que obrigou o atual campeão inglês a arriscar de fora da área ou em chuveirinhos. Assim, chance real no primeiro tempo foi apenas um lance de Elliott pela esquerda. Ele saiu da marcação e chutou próximo da trave.

No segundo tempo, o Liverpool permaneceu buscando o gol, mas sem conseguir sucesso na área. Sua primeira boa chance foi uma bomba de fora da área de Gakpo, que o goleiro Dubravka defendeu com excelência. Aos 28, nova chance — a primeira real dentro da área: após cruzamento da esquerda, a zaga do Burnley falhou e Chiesa cabeceou desmarcado na altura da marca do pênalti. Mas cabeceou mal: foi para fora.

Parecia não ser mesmo o dia do Liverpool. E não faltava pressão. Para se ter ideia, aos 30 da etapa final, os Reds tinham 78% de posse e 21 a 2 em finalizações — sendo que as duas do Burnley foram fora do alvo. Um massacre total, mas com ineficácia ofensiva.