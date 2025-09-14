Rochet, do Internacional, assume falta de confiança e mira clássico contra o Grêmio

“Hoje (sábado) tive um erro. Assumir e trabalhar. Não estamos no melhor momento. Eu também. Tentar dar o melhor. Temos um jogo muito importante pela frente, o clássico. E depois do que fizemos tem mais peso. Podemos perder, mas a forma que foi não é possível. Cada jogador fazer autocrítica e já no próximo treino mudar a cabeça. É difícil depois do jogo que fizemos, mas sabemos que temos um jogo decisivo para o ano, para o significado do Gre-Nal no Rio Grande do Sul. Temos de buscar essa vitória seja como for”, disse.

Dessa forma, Rochet afirmou que está sem confiança, mas que tem que trabalhar para ganhar o próximo jogo.