Renato Gaúcho defende time alternativo e vê Fluminense superior ao Corinthians

Técnico justifica mudanças antes de duelo pela Sul-Americana e lamenta “gol esquisito” que definiu derrota / Crédito: Jogada 10

O Fluminense voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (13), no Maracanã, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em duelo válido pela 23ª rodada. Com um time amplamente modificado, dez alterações em relação à escalação habitual, o Tricolor não conseguiu transformar o volume de jogo em gol e saiu de campo com a segunda derrota consecutiva na competição. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho defendeu a estratégia adotada, lembrando que a equipe se prepara para enfrentar o Lanús, na Argentina, já na terça-feira (16), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Você falou que o Corinthians está desfalcado? Eu mudei dez jogadores. Faz parte. Corinthians jogou quarta-feira também. Quem poderia jogar, jogou, porque o Corinthians não tem jogo no meio de semana. Amanhã de manhã a gente treina, segunda-feira treina e viaja para Buenos Aires, para jogar já na terça-feira. Não adianta ficar repetindo aqui toda vez. A gente tem que segurar alguns jogadores, na maioria das vezes todos, porque a cada três dias temos jogo. Não vou perder ninguém. (Vão dizer) “Renato tá dando a mesma desculpa”, é uma realidade, é um fato. Fluminense é o único clube disputando três competições”, afirmou. Desempenho em campo do Fluminense Apesar do revés, o treinador considerou que a atuação do Fluminense foi superior à do rival paulista. “Não vai ganhar todos os jogos. Mudamos dez jogadores e o Fluminense jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians teve mais sorte que o Fluminense. Tomamos um gol numa indecisão nossa ali atrás, um gol esquisito, diferente, mas foi gol. Criamos mais oportunidades que o Corinthians, mas eles foram mais felizes. Costumo falar que o futebol é bola na rede. Eles tiveram chute a gol, o gol que fizeram sem querer, e ganharam da gente. Não é porque perdemos que não vou elogiar o meu time. Faltou um pouco mais? Sim, até pelo entrosamento entre eles. Mas não faltou entrega do time. Faz parte. A gente enfrentou, jogou, infelizmente perdeu o jogo”. Fluminense com falta de entrosamento Renato também reconheceu que a ausência de um time titular fixo no Brasileirão impacta diretamente a qualidade das jogadas ofensivas.

“Nos precipitamos em algumas jogadas, a defesa do Corinthians é bem entrosada, e o meu time não estava bem entrosado justamente porque não tem sequência de jogos todos eles, toda hora a gente está mudando. Mesmo assim, criamos muito mais do que Corinthians. Não tivemos situações claríssimas de gol, eu concordo, mas é a falta de entrosamento, precipitação em algumas jogadas. Como falo sempre, eu tenho um grupo, procuro dar oportunidade para todo mundo. A oportunidade está aí. Não sou só eu que estou vendo, a diretoria está vendo, a torcida, a imprensa, todo mundo”. Foco na Sul-Americana O comandante projetou o confronto diante do Lanús, em Buenos Aires, pela Sul-Americana, competição em que o Fluminense mantém bom desempenho. “É fazer o que a gente vem fazendo, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. A equipe que tem jogado as copas tem ido bem, conseguido bons resultados, seja no Maracanã ou fora. Mais um jogo, quartas de final, a gente sabe o quanto é importante e difícil. É uma partida de 180 minutos. Vamos procurar sair de lá vivos e com um bom resultado, para que aí sim, na outra terça-feira, possamos decidir aqui no Maracanã diante da nossa torcida”, completou o treinador.