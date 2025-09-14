Juventude x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em posições opostas na tabela, Juventude e Flamengo se enfrentam. A bola rola no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Jaconero quer sair da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro busca ampliar ainda mais a diferença na liderança da competição.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida entre Juventude e Flamengo, ao vivo, a partir de 14h30. Camisa 10 da locução esportiva, Cesar Tavares narra o embate, Thiago Hugolini assegura os melhores comentários, enquanto André Bacha conta os detalhes deste encontro com suas reportagens inconfundíveis.