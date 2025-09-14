Juventude x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Juventude x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30Com objetivos opostos, equipes se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (14), às 16h (de Brasília), em posições opostas na tabela, Juventude e Flamengo se enfrentam. A bola rola no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Jaconero quer sair da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro busca ampliar ainda mais a diferença na liderança da competição.
A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida entre Juventude e Flamengo, ao vivo, a partir de 14h30. Camisa 10 da locução esportiva, Cesar Tavares narra o embate, Thiago Hugolini assegura os melhores comentários, enquanto André Bacha conta os detalhes deste encontro com suas reportagens inconfundíveis.