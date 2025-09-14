Haaland deita e rola na vitória do Manchester City sobre o United

No clássico de Manchester, deu City: 3 a 0 no United, com atuação decisiva de Haaland. O goleador norueguês fez dois gols. O outro foi de Foden, neste duelo em que os Citizens, em casa, no Etihad, não deram chance para o maior rival. Assim, Haaland chega aos cinco gols em quatro rodadas e ratifica o bom momento. Afinal, o atacante, na rodada passada das Eliminatórias, defendendo a Noruega, fez cinco gols no 11 a 1 sobre a Moldávia .

O jogo deste domingo (14/9) foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês e, com o resultado, o time da casa se recupera na competição. Ou seja, deixa a parte de baixo da tabela e alcança o oitavo lugar, com seis pontos. Já o United vai mal: é o 14º, com quatro pontos, e segue com sua crise crônica dos últimos anos.

Halland comanda a surra do City

O jogo foi equilibrado, com os times praticamente com a mesma posse (51% para o United) e finalizações (11). O que pesou a favor do City foi sua maior eficácia nas finalizações no alvo. Enquanto o United teve apenas uma chance real, num chute de Mbeumo, defendido por Donnarumma, o City levou sempre perigo a Bayindir. E saiu na frente aos 18 minutos: Doku fez jogada genial pela direita, tirando três zagueiros e cruzando para a cabeçada de Foden. Esse foi o placar do primeiro tempo.

Na etapa final, o gol de Haaland aos sete minutos matou o clássico. O goleador recebeu de Doku e tocou na saída do goleiro do United. Nervoso, o United errou uma saída de bola, Doku recuperou e rolou para Haaland, que driblou Bayindir, mas chutou quase caindo. A bola foi na trave. Só que o norueguês, aos 23, não desperdiçou: recebeu desmarcado pela direita e chutou rasteiro, colocado, no canto direito do atônito goleiro dos Red Devils.

Por sorte, o City resolveu diminuir o ritmo, satisfeito com a surra de 3 a 0 diante do maior rival. E pôs fim aos maus resultados (perdeu nas duas últimas rodadas). Mas o United acende o sinal mais do que vermelho. Na próxima rodada tem outra pedreira: o Chelsea.