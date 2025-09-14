Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro do Santos, Brazão sai de âmbulância minutos após choque na cabeça. Veja imagens

Aos 3' do 2º tempo, o goleiro se chocou com Igor Gomes (Atlético) e ficou com um "galo" de cerca de 5 cm na testa. Chegou a permanecer em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Um grande susto ocorreu no início do segundo tempo do jogo entre Atlético e Santos, neste domingo, 14/9, pelo Brasileirão, na Arena MRV. Aos três minutos, o Atlético foi ao ataque, e Hulk criou uma jogada na área para Igor Gomes. O goleiro Brazão se antecipou e dividiu com o atleticano. Entretanto, o joelho de Igor Gomes acertou em cheio a testa do goleiro santista, que ficou estirado no gramado, tonto.

Ele logo recobrou os sentidos, mas o que assustou foi o tamanho do “galo” que se formou — de cerca de cinco centímetros.

Apesar de tudo, após cinco minutos de atendimento e com uma touca para cobrir a lesão, o goleiro Brazão seguiu em campo.  Chegou  a fazer uma boa defesa, levou um gol de Igor Gomes, aos 14 minutos e, aos 20 minutos caiu desacordado.

Teve de sair de campo e do estádio de ambulância. e Diógenes o substituiu. Até o fechamento desta matéria não havia mais informações sobre seu estado de saúde.

Tags

Santos

