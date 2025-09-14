Ganso deixa o campo lesionado em derrota do Fluminense e preocupa

Ganso deixa o campo lesionado em derrota do Fluminense e preocupaMeia sentiu a panturrilha esquerda e fará exames na segunda-feira para saber a gravidade do problema
O Fluminense ganhou uma preocupação extra na noite deste sábado (13/9), além da derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Paulo Henrique Ganso deixou a partida com dores na panturrilha esquerda e pode se tornar desfalque para os próximos compromissos do Tricolor.
O camisa 10 sentiu o incômodo ainda no primeiro tempo e não voltou para a etapa final. Ele foi substituído por Lucho Acosta no intervalo. A comissão técnica preferiu não correr riscos, já que o jogador se queixava de dificuldades para apoiar a perna após algumas arrancadas.
De acordo com o clube, Ganso passará por exames de imagem na segunda-feira (15/9) para avaliar a gravidade da lesão e definir o tempo de recuperação. A tendência é de que o meia seja reavaliado diariamente pelo departamento médico.
Com a derrota em casa, o Tricolor estacionou nos 30 pontos e perdeu a chance de se aproximar do G-6. O próximo jogo pelo Brasileirão será contra o Fortaleza, fora de casa, no próximo domingo (21). Contudo, antes, o Fluminense encara o Lanús, na terça (16/9), na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
