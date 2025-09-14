Ganso deixa o campo lesionado em derrota do Fluminense e preocupa

Meia sentiu a panturrilha esquerda e fará exames na segunda-feira para saber a gravidade do problema / Crédito: Jogada 10

O Fluminense ganhou uma preocupação extra na noite deste sábado (13/9), além da derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Paulo Henrique Ganso deixou a partida com dores na panturrilha esquerda e pode se tornar desfalque para os próximos compromissos do Tricolor. O camisa 10 sentiu o incômodo ainda no primeiro tempo e não voltou para a etapa final. Ele foi substituído por Lucho Acosta no intervalo. A comissão técnica preferiu não correr riscos, já que o jogador se queixava de dificuldades para apoiar a perna após algumas arrancadas.