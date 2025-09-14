Enzo Díaz sente o tornozelo, é substituído e vira preocupação no São Paulo

Destaque do primeiro tempo com assistência, lateral deixa o jogo contra o Botafogo e pode desfalcar o time na Copa Libertadores / Crédito: Jogada 10

O São Paulo tem uma nova e importante preocupação para a Libertadores. O lateral-esquerdo Enzo Díaz deixou o jogo contra o Botafogo com dores. A partida ocorreu neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador, que foi o destaque do primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo. Ele, portanto, foi substituído no intervalo e iniciou o tratamento. O lateral argentino, de fato, fazia uma grande partida até se machucar. Ele deu um cruzamento perfeito para o gol de Dinenno logo no início. Além da assistência, o camisa 13 também acertou uma cobrança de falta no travessão. A sua atuação, de muita intensidade, era fundamental para a equipe no jogo.