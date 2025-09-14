Dorival vê Corinthians mais maduro, mas mantém alerta: “Situação ainda é preocupante”

Técnico destaca evolução da equipe, elogia contribuições de atletas experientes, mas lembra desfalques e pede cautela / Crédito: Jogada 10

O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (13/9), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e alcançou os 29 pontos, subindo para a nona posição. Contudo, apesar do resultado positivo, o técnico Dorival Júnior pregou cautela ao analisar o momento do time. “Acho que o trabalho está caminhando. Nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante, nós não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, mas não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo. Se Deus quiser, até mais duas ou três rodadas, é tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrillo”, afirmou Dorival.

Crescimento coletivo do Corinthians Além disso, Dorival ressaltou que a equipe tem evoluído em pontos fundamentais. O treinador também destacou a organização defensiva como um dos fatores que têm sustentado o time. “Nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação”, falou o treinador. “Nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária. Ainda assim, estivemos bem postados em campo se não me falha a memória de 26 partidas que nós aqui estamos em 13 delas, 50% nós não sofremos gol. Naquele momento (de chegada ao Corinthians) era um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho”, completou. Desfalques e soluções Com uma lista extensa de baixas, Dorival voltou a lamentar os problemas médicos e suspensões. Entre os ausentes mais recentes estão Rodrigo Garro, que se lesionou antes mesmo da bola rolar no Maracanã, e Gui Negão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Estamos convivendo com uma situação inusitada com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrar soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Talles, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Tales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos”. Por fim, Dorival celebrou a quebra de um longo jejum do Corinthians sem vencer no Maracanã. Além disso, ressaltou a importância do resultado diante de um adversário que, segundo ele, levou vantagem física ao poupar titulares. “Agora, às vezes fica muito difícil você ter, como nós tivemos em jogos anteriores, posse, domínio, a criação de oportunidades de gols e não finalizamos as partidas. Então eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento, há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito”, finalizou.