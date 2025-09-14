Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h

Este jogo vale o título do Brasileirao feminino. Não perca a cobertura especial da Voz deste duelo em Itaquera
Corinthians e Cruzeiro decidem neste domingo (14/9), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida, no estádio Independência, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Assim, quem vencer em Itaquera, fica com o título. Contudo, uma nova igualdade no placar faz o título ser decidido na decisão por pênaltis.

A Voz do Esporte faz a cobertura desta final. A Jornada Esportiva começa bem cedo, às 9h30 (de Brasília) sob o comando de Christopher Henrique,  que também estará na narração.

Além de Christopher Henrique, a cobertura da Voz do Esporte também conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Will Ferreira. Enfim, não perca nada desta decisão feminina! Clique na arte acima a partir das 9h (horário de Brasília).

